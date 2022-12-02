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На белорусских пунктах пропуска в Европу — транспортный коллапс

  • 2.12.2022, 14:11
  • 4,590
На белорусских пунктах пропуска в Европу — транспортный коллапс
иллюстрационное фото

В очередях стоят тысяч фур.

На границе Беларуси со странами Евросоюза утром 2 декабря скопилось более 4480 фур с грузом. Об этом сообщает Charter97.org на основании данных белорусских пограничников.

Больше всего грузовиков скопилось на границе с Литвой. По состоянию на 10:00 в пункте пропуска Каменный Лог (Мядининкай) было зафиксировано более 1080 грузовых автомобилей. Еще 1430 фур стоят на четырех других пунктах пропуска с Литвой.

На границе с Польшей в пункте пропуска Берестовица (Бобровники) собралось не менее 650 грузовиков, возле Привалки (Райгардас) — 330.

А в Латвию пытаются попасть в суме 770 водителей грузовых автомобилей.

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