Со следующего года в Нью-Йорке появятся летающие такси 2.12.2022, 18:27

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Но есть один подвох.

Американская компания Lift заключила договор с оператором вертолетных туров Charm Aviation на производство 100 летательных аппаратов Hexa в следующем году. Они использовали лазейку, которая позволяет позиционировать тяжелый пилотируемый мультикоптер как сверхлегкий самолет. Поэтому для управления им не нужна лицензия пилота – любой человек может полетать на таком устройстве над городом вдали от официальных воздушных трасс.

В Hexa нет ничего особенно примечательного — напротив, это предельно упрощенная машина для утилитарного использования. Одноместный аппарат весом в 196 кг имеет 18 пропеллеров и огромные поплавки вместо шасси, потому что применять его планируют в окрестностях острова Манхеттен. В частности, для облетов над водой таких достопримечательностей, как Статуя Свободы.

Человек в кабине Hexa не пилот и не пассажир, а пользователь. Ему нужно пройти часовую тренировку на симуляторе в виртуальной реальности, но полную свободу пилотирования он все равно не получит – автоматика будет удерживать машину в заданных районах и на установленных высотах. Взлет и посадка проходят автоматически, полет длится от 8 до 15 минут, точки старта и посадки нужно указать заранее. Управление осуществляется с помощью джойстика, сенсорного экрана или голосовых команд.

Компания Charm Aviation специализируется на экскурсиях и обзорных полетах, поэтому такой аппарат идеально подходит для ее нужд. В то же время, набор ограничений в работе Hexa делает его пригодным для работы в качестве воздушного такси, когда требуется просто доставить человека из одной точки мегаполиса в другую с максимальной скоростью и безопасностью. Пассажирский мультикоптер менее шумный и громоздкий чем вертолет, плюс не требуется прибегать к услугам квалифицированного пилота, что сделает полеты гораздо более дешевыми.

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