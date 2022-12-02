Российские войска сбежали из Васильевки 2.12.2022, 19:18

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Для ВСУ открыта дорога на Энергодарское направление.

Дмитрий Кирильчук, депутат Запорожского райсовета, отметил, что Васильевка – это открытие прямой дороги ВСУ на Энергодарское направление Об этом он рассказал «Еспресо».

- Ситуация вокруг ЗАЭС, то есть на Энергодарском направлении, очень динамичная. Сейчас происходят постоянные тактические передвижения и перегруппировки врага. И на фоне сообщений, что из того или иного населенного пункта выходят оккупанты, например, как они вышли из Михайловки, Инженерного, Полог, то здесь наблюдается другой фактор – тактической перегруппировки противника, то есть замена одних родов войск на другие.

Добавилась еще одна свежая информация, что на Васильевском направлении со вчерашнего дня, 1 декабря, когда местная гауляйтерша объявила об эвакуации, к которой раньше готовили только гражданское население, а сегодня наши ребята сообщили, что именно в Васильевке уже известно об отходе российских войск, - рассказал депутат Запорожского райсовета.

Дмитрий Кирильчук подчеркнул, что Васильевка – это открытие прямой дороги для ВСУ на Энергодарское направление.

- Ведь уже несколько дней отмечается и прослеживается ситуация, что оккупанты, отходя с этого направления, продолжают держать кольцо вокруг Энергодара, - отметил Кирильчук.

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