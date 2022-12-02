Прорыв на трех фронтах: в каких направлениях продвигаются ВСУ 2.12.2022, 22:42

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Анализ украинского военного эксперта.

Украинские силы уже пришли в движение. Вскоре может произойти прорыв сразу на нескольких направлениях. Такой прогноз озвучил военный эксперт Роман Свитан, отметив, что направление Крыма - самый лучший вариант, который сейчас уже можно проводить.

- После того, как украинские оперативно-тактические группы отобьют Новую Каховку, дальше войска переправятся по Каховской ГЭС, по Каховской дамбе в район Новой Каховки. Там будет организован определенный плацдарм, с которого можно совершить один танковый переход и оказаться в Крыму. Именно это движение и подразумевали большинство спикеров, которые говорили, что украинские войска до нового года зайдут в Крым. Именно этот вариант на данный момент и выполняется. Армейская арта перемалывает россиян у Новой Каховки. Наши группы уже переправляются на левый берег, - говорит Свитан.

Так же, по его словам, второй вариант продвижения ВСУ - основной - с Орехово на Токмак и дальше в Мелитополь.

- Это движение есть. Причем оно сейчас чуть восточнее - начинается из-под Гуляйполя. Уже начали двигаться наши войска в сторону Полог. Не по 10 км в день, но идет постоянное движение. Из-под Полог уже побежали некоторые российские части, дезертируют и частично мобилизованные. Уходят так же и оккупационные органы. Интересно то, что с правого берега Херсонской области они уходили в Крым. А сейчас с левого берега Херсонской области, из Токмака оккупанты уходят на Мариуполь. То есть они прекрасно понимают, что наше движение дальше будет оккупировать их в Крыму. Поэтому сразу уходят в сторону России - на Мариуполь и дальше на Ростов, - отметил Свитан.

Эксперт подытожил: в ближайшее время движение ВСУ начнется по трем перспективным направлениям одномоментно:

- из-под Каховки на Армянск,

- из-под Гуляйполя на Орехово в сторону Токмака на Мелитополь,

- и, скорее всего, начинает двигаться сватовская группировка украинских войск.

- Там подсохло, хватает войск, чтобы прорвать линию фронта, которую они так и не смогли выстроить - от Сватово до Кременной. А прорыв этой линии фронта, в зависимости от замысла главкома, - это выход на Луганск. При чем там есть интересная опция при выходе на Луганск (это будет зависеть от приданных сил и средств) - его (Луганск - ред.) можно не брать, а обойти с востока и дальше уйти на Таганрог и тогда вся российская группировка, которая сейчас находится на территории Украины, окажется в оперативном котле, - отметил Свитан.

По его словам, выход украинских войск через Луганск на Красный Дон и Таганрог отсекает всю донецкую, запорожскую и херсонско-крымскую группировку россиян от сухопутного коридора.

- Но для этого надо очень много наступательной техники. Нам нужна броня. Личный состав есть, нам не хватает брони. Поэтому если НАТОвские совещания, которые прошли накануне, закончатся принятием решения и нам передадут броню (хотя бы лёгкую броню), то мы можем выполнить еще и такое интересное движение, - прогнозирует эксперт.

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