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Генерал ВСУ назвал три отличия между Украиной и РФ в ведении войны

  • 2.12.2022, 23:24
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Генерал ВСУ назвал три отличия между Украиной и РФ в ведении войны

Он проанализировал операции Вооруженных сил Украины на херсонском и харьковском направлениях.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Савченко назвал три ключевых отличия между Украиной и РФ в ведении войны, анализируя операции ВСУ на херсонском и харьковском направлениях, пишет «Зеркало недели».

Во-первых, украинское командование показало способность правильно и критически оценивать обстановку и совмещать решительность в достижении цели с гибкостью управления в зависимости от развития ситуации.

Во-вторых, на деле продемонстрировано, что попытка максимально, насколько это возможно, сохранить жизнь украинских бойцов для командования – не пустое выражение.

В-третьих, такие эффективные действия стали возможны благодаря кредиту доверия и поддержке военного командования Украины со стороны украинского общества.

«В отличие от оккупантов, украинское командование не стало волной за волной бросать солдат в атаку. После оперативного анализа причин неудачи (речь идет о первых попытках наших воинов вернуть Херсон - Ред.) было скорректировано применение войск и способ ведения наступления. Такое решение дорогого стоит», – говорит украинский генерал.

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