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Лукашенко о себе и Путине: Мы самые токсичные люди на планете

  • 20.12.2022, 3:39
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Лукашенко о себе и Путине: Мы самые токсичные люди на планете

Диктатор дал показания для трибунала, назвав себя и правителя РФ соагрессорами.

Узурпатор Александр Лукашенко назвал себя и президента России Владимира Путина соагрессорами.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи в Минске 19 декабря.

«Ну знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на планете. У нас только один спор – кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. А я начинаю думать, что он. Ну, приняли решение – вместе, одинаково», – сказал Лукашенко.

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