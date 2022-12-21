Atlantic Council: Для достижение мира в Европе Путин должен потерпеть поражение 2 21.12.2022, 13:06

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Компромиссы лишь усиливают имперские амбиции Кремля.

Американский аналитический центр Atlantic Council раскритиковал сторонников формулы «территории в обмен на «мир» в Украине».

Долгая история российской имперской экспансии, как пишут американские аналитики, является ярким уроком для таких поклонников умиротворения.

«Любой компромисс с Кремлем, позволяющий Москве сохранить контроль над частями Украины, не только не будет гарантировать мир, но и откроет перед РФ возможности для дальнейших актов международной агрессии, а также укрепит веру российского президента Владимира Путина в «фундаментальную слабость Запада», — говорится в статье.

Atlantic Council пишет, что сторонники подобных соглашений обычно изображают из себя «внешнеполитических реалистов», однако подобные действия ведут к новой войне и возвращению России к дипломатии империализма.

«Краткого обзора истории российской имперской экспансии в Украине и других соседних странах достаточно, чтобы продемонстрировать, что предложение Кремлю «земля в обмен на мир» вряд ли сработает. В течение сотен лет Россия расширяла свою территорию, начиная войны, чтобы ослабить, необязательно угнетая или аннексируя своих соседей. Медленно, но уверенно, эти соседи были бы сведены к вассальному статусу», — пишут американские аналитики.

В статье приводится пример раздела Речи Посполитой в 18 веке. Тогда в партнерстве с ведущими европейскими государствами Россия уничтожила РП и расширила присутствие в Европе.

«Завоевание Украины Российской империей происходило по аналогичной схеме. Территории Украины постепенно отбирались у Польши и Османской империи на протяжении многих десятилетий. Основная часть украинских земель была аннексирована в период между 1650 и 1790 годами, но только в 1945 году вся Украина была включена в состав Советского Союза», — пишет Atlantic Council.

Путин охотно сравнивает себя с российскими правителями, которые вели экспансивные войны — Петром I и Екатериной II. Не случайно Россия начала использовать термин «Новороссия», который ввели российские монархи сотни лет назад.

«Начиная полномасштабное вторжение, Путин преследовал цель вернуть всю Украину в российскую сферу влияния. Однако это не означает, что что-то меньше будет считаться поражением. Действительно, «мирные планы», которые сейчас предлагают те, кто поддерживает уступки Кремлю, в Москве будут расцениваться как угодно, но не как поражение. Если России будет позволено легитимизировать свой контроль даже над небольшой частью суверенной территории Украины, это будет рассматриваться как большая победа и как зеленый свет для дальнейшего движения вперед», — говорится в статье.

Американские аналитики критикую «компромиссный мир», согласно которому Россия получит часть украинской территории.

«Вместо того чтобы подпитывать дискуссии о возможных уступках, западные комментаторы и политики должны сосредоточиться на обеспечении Украины всем необходимым для защиты своей территории. Достаточно вооруженная Украина при непоколебимой поддержке крепкой международной коалиции сможет вести переговоры на своих условиях с позиции силы. Это единственный путь к урегулированию, которое будет действительно стойким. Для достижения мира в Европе Путин должен потерпеть решительное поражение. Без такого поражения многовековая модель губительного российского имперского влияния продолжится, а судьба Украины постигнет другие европейские страны», — пишет Atlantic Council.

Также американские аналитики подвергают сомнению желание многих западных политиков «принести мир» на Рождество в Украину.

Сейчас на Западе у многих политиков и не-политиков появилось желание «принести в Украину мир» в качестве рождественского «подарка». Но нужен ли Украине какой-нибудь особый подарок на Рождество-2022?

«Будем реалистами: побеждая на фронтах, удерживая функциональность государства, сохраняя основные права и свободы и активность гражданского общества в условиях военного положения и жестокой войны, мы остаемся крайне зависимы как страна в решении нашего будущего», — резюмируют авторы статьи.

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