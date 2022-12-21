Зачем Путин гостил у Лукашенко Владимир Кравченко

21.12.2022, 20:38

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Владимир Кравченко

«Школьная» уловка Лукашенко не сработала.

Нелегкие времена настали для президента России, привыкшего быть альфа-самцом на постсоветской и мировой площадке.

«Специальная военная операция» по поглощению Украины не задалась и оборачивается военным поражением с дальнейшей перспективой внутриполитического кризиса в стране. Под влиянием международных санкций российская экономика показывает падение, и ее будущее в мировой экономической системе незавидно. Путин находится в международной изоляции, а влияние России в мире стремительно уменьшается. Союзники начинают дистанцироваться, а «вассалы» на постсоветском пространстве — фрондировать.

На фоне такого непривычного положения, находясь в неуютной для себя роли бета-самца, Владимир Путин встретился с Аляксандром Лукашенко. Более того: если ранее Лукашенко традиционно ездил в Москву, то теперь Путин, впервые с 2019 года, отправился в Минск. Вместе с ним прилетели и главы внешнеполитического и военного ведомств — Сергей Лавров и Сергей Шойгу. При этом, как пишут российские телеграм-каналы, Лукашенко стремился избежать визита подельника, сославшись на то, что он болен гриппом. Только «школьная» уловка не сработала.

Цели поездки Путина были разнообразны. По информации источников ZN.UA, это и получение согласия Лукашенко на непосредственное участие белорусских военных во вторжении в Украину: для повторного марша на Киев россиянам необходимы белорусские подразделения в качестве дополнительного мобилизационного ресурса. И объединение ОПК двух стран: российская «оборонка» не может удовлетворить потребности армии РФ в условиях войны. И дальнейшая инкорпорация Беларуси в состав России: для Путина важно продемонстрировать успешность интеграционного проекта «Союзное государство».

Лукашенко же, во-первых, стремится избежать непосредственного участия белорусской армии в российско-украинской войне, ограничившись предоставлением территории российским подразделениям. Ведь прямое участие белорусских военных во вторжении — а эта идея непопулярна в белорусском обществе, — может вызвать протесты в стране и пошатнуть режим. (Напомним, поездка Путина в Беларусь состоялась на фоне активизировавшихся сообщений о возможном повторном наступлении россиян на Киев.)

Во-вторых, Лукашенко пытается монетизировать все возрастающую заинтересованность Путина в Беларуси в получение очередного кредита и скидки на газ, не делая при этом уступок в вопросе непосредственного участия в военных действиях в Украине и не ослабляя свою власть в стране. Ради этого он готов произносить слова, которые хочет слышать Путин, и давать всевозможные обещания. Но когда дело доходит до их выполнения, Лукашенко будет их саботировать. Как это было уже не раз в прошлом.

С учетом этого, удалось ли Путину получить от Лукашенко желаемое? Решить «чувствительные экономические вопросы», а также «главные вопросы обороны и безопасности»? На наш взгляд, и да, и нет.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что «ничего драматичного на этой встрече не произошло». Почему?

Хозяин Кремля и гаспадар «Дроздов» договорились «сообща противостоять санкционному давлению недружественных государств», формировать «единое оборонное пространство» двух стран, продолжать практику совместных военных учений, заниматься созданием новой военной техники. Путин допустил, что белорусские военные летчики будут обучены управлению самолетами, на которых установлены ракеты «со специальной боевой частью» (МИД РФ позже уточнил, что подготовка будет «исключать вопросы эксплуатации ядерных зарядов»), а Лукашенко сообщил, что в Беларуси на боевое дежурство поставлены С-400 и «Искандер».

Тем не менее, по информации ZN.UA, хотя Путин и заявил, что российско-белорусские переговоры прошли результативно, ему и его «десанту» не удалось добиться от Лукашенко согласия отправить белорусских солдат на российско-украинскую войну. И для нашей страны — это главный результат минского вояжа российского президента.

Нежелание Минска вступать в бои на российско-украинском фронте не отметает участия белорусских военных в российской операции по оказанию давления на северном направлении — чтобы Киев держал на украино-белорусской границе войска, столь необходимые на востоке и юге Украины. Так, Россия перебрасывает военную технику и личный состав ближе к границе с нашей страной, а белорусские военные готовятся к участию в совместных с россиянами военных учениях на территории Беларуси.

Но по утверждению наших источников, марш российского агрессора на Киев со стороны Беларуси в декабре-январе выглядит маловероятным. Конечно же, сказанное не означает, что повторное вторжение с севера вообще может не состояться в феврале-марте. Ведь предстоящие учения, в которых планируется задействовать 80 тысяч российских солдат, по мнению российских комментаторов, будут ширмой для подготовки наступления с Беларуси.

В Киеве к такому варианту событий готовятся: командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил о возможности «более широкого привлечения вооруженных сил Беларуси к операции против Украины, в частности на суше». А за день до поездки Путина в Минск состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором среди прочего обсуждалась и ситуация в Беларуси, и информация об актуальной численности и вооружении военных группировок противника на этом направлении.

Зависимость Лукашенко и его режима от российской финансовой помощи требует от правителя Беларуси чудес политической эквилибристики. Поэтому, играя на интеграционных мечтах Путина, Лукашенко стремится получить профит в чувствительных для обеих стран вопросах. В частности, в реструктуризации белорусского долга (а он составляет около 8,5 млрд долл.), доступе белорусских предприятий к российским ресурсам и российскому рынку.

Путин заявил, что на его закрытой встрече с Лукашенко были решены все чувствительные вопросы по поставкам нефти и газа. Судя по всему, Лукашенко добился от Путина согласия на создание единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

Так, до декабря 2023 года «Газпром» откроет оптовые продажи газа белорусским потребителям за рубли по ценам, установленным для западного пояса РФ. В свою очередь Беларусь обеспечит установление равных условий работы российских компаний на своем рынке газа и нефтепродуктов. По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, цена на российский газ для его страны впервые будет зафиксирована на трехлетний период. Головченко также заявил изданию «СБ. Беларусь сегодня», что Минск нашел у Москвы понимание по вопросу реструктуризации белорусского долга.

Ограниченность маневра российского руководства повышает шансы Лукашенко оставаться у власти, несмотря на недовольство Кремля и отсутствие согласия на непосредственное участие белорусских военных во вторжении в Украину, закулисные торги самопровозглашенного президента Беларуси с Китаем и странами Запада. Путину вынужден довольствоваться теми союзниками, которые у него еще остались, максимально задабривая их и закрывая глаза на обман и неверность.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

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