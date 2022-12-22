WP: Зеленский отверг мирные планы, предусматривающие потерю территорий 3 22.12.2022, 12:52

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Президент Украины выступает за полную деоккупацию страны.

У Соединенных Штатов Америки есть три модели окончания войны в Украине путем переговоров. Как пишет The Washington Post, две из них предусматривают потерю Киевом части территорий. Эти планы отверг президент Украины Владимир Зеленский.

Издание пишет, что у каждой из трех моделей есть сторонники в администрации президента США Джо Байдена.

«Одна из них, которая является частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает вывод российских войск со всей украинской территории, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы восточного Донбасса, которые они захватили в 2014 году.

Второй уровень — это отвод войск на линии 2014 года. Третий уровень вывода войск включительно с Донбассом, но не Крымом», — пишет The Washington Post.

Зеленский четко дал понять, что не принимает последние две модели. Украинский президент заявил, что мир может наступить только тогда, когда армия РФ покинет его страну.

Напомним, аналитический центр Atlantic Council писал, что для достижение мира в Европе Путин должен потерпеть поражение.

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