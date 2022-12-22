Олег Белоколос: Путин загнал Россию в угол 22.12.2022, 13:26

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

У успеха Украины есть главных составляющих.

Ключевой страной для всего мира в 2022 году стала Украина. Украинскому народу удалось переломить самые пессимистические прогнозы. Если 24 февраля западные СМИ писали о «72 часах, которые есть у Украины», то сегодня реальными стали освобождения Донбасса и Крыма.

Сайт Charter97.org подводит итоги года для Украины и всего региона с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом.

— Главный секрет успеха Украины в том, что несмотря на все трудности и эти непростые тридцать лет независимости, сформировалось поколение, которое стоит на однозначных проукраинских позициях и не боится принимать решения.

После 2014-го года увеличилось число тех, кто стоит на антироссийской платформе. Поэтому войска РФ в Украине никто не встречал с цветами, все воспринимали их как захватчиков, чужеродную силу. Также стоит отметить мужество украинских вооруженных сил и решение политического руководства остаться в Киеве и бороться до последнего. В принципе, это такие основные три момента.

— Говоря о России, на что они надеются? Что сегодня Путин еще может сделать, если попытаться спрогнозировать?

— Честно говоря, здесь сложно делать какие-то прогнозы. Путин действует абсолютно иррационально даже с точки зрения национальных интересов Российской Федерации. Он загнал страну в угол, в круг изгоев, который может только с диктаторами общаться. Путин стал нерукопожатным в приличном обществе.

Люди из России бегут, страна под санкциями, впереди у них только технологическая отсталость, зависимость от Китая, да и Ирана, возможно. Кремлевский диктатор может бросить в мясорубку еще десятки или сотни тысяч россиян, но это вряд ли ему в чем-то поможет.

Российское руководство настолько завралось, что потеряло ориентацию в международной ситуации, они начали врать даже сами себе. Это было ясно уже в 2016-2017 годах. Да и Крым был абсолютной авантюрой. Поэтому режим Путина рухнет. Уже очевидно, что путинская Россия проиграла и вряд ли ее что-то спасет.

— Путин недавно встречался с Лукашенко. Войдет ли белорусская армия в Украину?

— Хотелось бы верить, что нет. Я думаю, что белорусские военные обладают естественным человеческим чувством самосохранения и понимают, что происходит здесь с российскими войсками. Хотя бы исходя из здравого смысла они не должны принимать решение, из-за которого им и их близким придется сожалеть.

— Какой прогноз вы можете дать на следующий год для нашего региона?

— Я посмотрел выступление нашего президента в Конгрессе США, это очень важный и своевременный визит, он во многом определит ход событий в нашем регионе.

Мы ожидаем усиления обороноспособности Украины и другой поддержки от Соединенных Штатов. Это будет означать усиление мощи нашей армии, отсюда будет много других последствий. Учитывая мастерство нашего командования и мужество бойцов, мы можем рассчитывать на позитивное развитие событий с точки зрения Украины.

Что ожидает диктаторов, сложно пока предсказать. Тут граждане Беларуси и России должны принимать для себя решение, устраивает ли их такая жизнь или они хотят что-то менять. Даже по российским опросам видно, что люди не хотят так жить. В Беларуси же вообще опросов не проводят, а те, которые проводятся, в них тяжело верится. Но думаю, что люди чаще задумываются о происходящем, что идет потеря независимости. Уже идет речь о каких-то наднациональных налоговых структурах. Так что сознательным гражданам есть над чем подумать, причем не только о своем будущем, но и будущем своих детей и внуков.

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