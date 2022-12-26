На российском аэродроме в Энгельсе произошел мощный взрыв 2 26.12.2022, 8:05

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Главная база стратегической авиации РФ охвачена пожаром.

Российские Telegram-каналы сообщили о взрыве и масштабном пожаре на военном аэродроме в Энгельсе. Взрыв произошел в ночь на понедельник, 26 декабря.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал Baza сообщило, что площадь пожара после взрыва составляла 120 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 3 человека, еще четверо были госпитализированы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отрицает происшествие. Он заявил, что угроз для мирных жителей нет.

Аэродром в Энгельсе — «главная база стратегической авиации, которая является частью ядерной триады России».

Как писал Charter97.org, по аэродрому в Энельске 5 декабря был нанесен удар украинскими беспилотникам. Из строя был выведен минимум один бомбардировщик, который россияне используют для ударов по Украине.

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