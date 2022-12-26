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В кабинете у Буданова есть карта с «расчлененной» Россией

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  • 26.12.2022, 22:11
  • 7,450
В кабинете у Буданова есть карта с «расчлененной» Россией
Кирилл Буданов

Фотофакт.

В кабинете у руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова есть карта России, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств.

Об этом заявили журналисты LIGA.net после интервью с главой ГУР и опубликовали фото.

Так, черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины.

На Калининградской области написано «ФРГ», на Карелии и северо-западе – «Ф», на Кавказе – «Ичкерия», на центральных областях и части Сибири – «ЦАР», на Дальнем Востоке – «К», на Курильских островах – «Япония».

Журналисты спросили, можно ли расценивать такой сценарий как следующий этап после выхода украинских войск на границы 1991 года.

«Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет», – ответил Буданов.

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