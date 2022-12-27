Приговор российской ПВО: новые факты об атаке на аэродром в Энгельсе 2 27.12.2022, 8:41

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фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Российские «военкоры» сомневаются в версии Минобороны РФ.

На аэродром стратегической авиации Энгельс в Саратовской области второй раз за месяц была совершена атака с использованием беспилотника, следует из заявления российского министерства обороны. По его данным, погибли трое военных. Украинские военные назвали взрывы на аэродроме в городе Энгельс «последствием российской агрессии», сообщает ВВС.

В ночь на понедельник появились сообщения очевидцев о взрыве (или взрывах) вблизи аэродрома в городе Энгельсе, где расположена авиабаза ВКС России и, согласно открытым данным, находятся стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС.

Утром было опубликовано заявление министерства обороны России, согласно которому над аэродромом был сбит украинский беспилотник.

«26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», - сказано в сообщении.

Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения в результате падения обломков беспилотника, заявили в минобороны. Незадолго до этого о трех погибших военных написал телеграм-канал Baza.

Авиационная техника повреждений не получила, утверждают в российском минобороны.

Это уже вторая атака на авиабазу стратегической авиации в Энгельсе за месяц.

5 декабря российские военные заявляли о перехвате украинских беспилотников, направленных на два российских аэродрома стратегической авиации - в Саратовской и Рязанской областях. На военном аэродроме Дягилево под Рязанью тогда погибли трое военнослужащих.

фото: ISW

Минобороны России утверждало, что целью атак 5 декабря было выведение из строя российских самолетов дальней авиации «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства». Военные телеграм-каналы уточняли, что для ударов по аэродромам в глубоком российском тылу могли быть использованы советские разведывательные беспилотники Ту-141 «Стриж».

Украинские власти не брали на себя ответственность за происшествия на аэродромах в Энгельсе и Дягилево. Самолеты дальней авиации используются для нанесений ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры.

В понедельник новую атаку на авиабазу в Энгельс прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «Безусловно, эти происшествия - это последствия российской агрессии, - цитирует его агентство «Интерфакс-Украина». - Это последствие того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что никого в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что это Украине будет только на руку».

Российские «военкоры» и «блогеры» остро отреагировали на атаку (предположительно, украинскими БПЛА) аэродрома в Энгельсе.

«Факт того, что через всю центральную часть территории страны, оснащенной эшелонированной ПВО, огромным количеством гражданских и военных радиолокационных станций, беспрепятственно пролетает вражеский дрон, который уничтожается лишь на подлете к цели, выглядит очень странным и максимально дискредитирует российские силы ПВО. С другой стороны, вероятность того, что дроны запускаются диверсионными группами откуда-то с Поволжья, также представляется весьма нехорошей», — пишет «Объясняет Readovka».

Канал «Черный полковник» В. Алкснис» обращает внимание на то, что аэродром в Энгельсе — одна из баз российской ядерной триады и, как он считает, согласно российскому законодательству, такая атака «является основанием для применения Российской Федерацией ядерного оружия». Но, констатирует канал, принадлежащий бывшему российскому политику, полковнику авиации Виктору Алкснису, «очевидно, никакой реакции президента РФ, как и после предыдущей атаки этого аэродрома 5 декабря, не будет».

Он сомневается и в официальной версии событий от Минобороны РФ.

«Судя по видео удара, падение обломков БПЛА вызвать взрыв такой мощности не может. Похоже на взрыв боезаряда мощностью несколько сот килограмм тротила и поражение какого-то крупного объекта.

Некоторые источники утверждают, что был поражен командный пункт аэродрома. Но что может делать на командном пункте аэродрома в половину второго ночи технический состав? Тем более в ночь с воскресенья на понедельник? Скорее всего, технический состав находился на стоянке самолетов и занимался подготовкой самолетов к полетам. И именно по стоянке самолетов, похоже, был нанесен удар. Но удар такой мощности по стоянке самолетов неизбежно должен был привести не только к гибели технического состава, но и по крайней мере нанести механические повреждения самолетам», — пишет он.

Канал «Военный осведомитель» констатирует, что атаки аэродрома стратегической авиации, «видимо, стали нормой».

«В очередной раз реактивный беспилотник беспрепятственно преодолел более 500 километров от границы и оказался сбит прямо над самим аэродромом. В очередной раз противник наносит удар не в случайный момент, в канун подготовки стратегической авиации к вылетам», — пишет канал.

Его авторы, как и остальные, портят ПВО праздник, обвиняя в непрофессионализме.

«Крайне интересно, а что собираются делать военные в случае полета к аэродрому, например, нескольких малозаметных крылатых ракет у самой земли? Если огромный реактивный беспилотник, не обладающий средствами снижения тепловой и радиолокационной заметности, обнаруживается и поражается лишь над головами пилотов на аэродроме.

Это приговор системе радиолокационного покрытия и эшелонирования средств ПВО, а также показательный урок любителям рисовать красивые ровные круги «зоны воспрещения доступа» (A2/AD) вдоль российских границ и делать вид, что все в порядке».

Канал приходит к выводу: единственное, что сейчас защищает российскую стратегическую авиацию (и многие другие объекты) от более результативных ударов противника, это «не мощная система ПВО и механизмы ответа на удар, а нежелание США повышать эскалацию конфликта и выдавать ВСУ современные малозаметные ракеты большой дальности».

Канал вспоминает, что в 1987 за историю с полетом Матиаса Руста «своих постов лишилась практически вся верхушка Советской Армии».

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) на своем канале открыто издевается над российской армией. «Ну вот все и выяснилось! Вопреки шипению иностранных агентов и злопыхателей, МЫ ОПЫТЬ ПОБЕДИЛИ! Над авиабазой стратегических бомбардировщиков В Энгельсе сбит ударный беспилотник врага. Ни один вражеский аппарат не вернулся на свою базу! Разве не успех? — куражится он. — С нетерпением буду ждать награждения офицеров ПВО, одержавших такую важную и такую нужную в начале 11-го месяца СВО победу. Она будет свидетельством того, что и в глубочайшем тылу наши военные могут совершать подвиги, демонстрируя чудеса профессионализма, в чем несомненная заслуга (в том числе) и руководства МО РФ».

«К началу текущей войны наши ПВО подошли готовыми к прошлой колониальной войне», — приходит к выводу Гиркин.

«Трое погибших. В глубоком тылу, за сотни километров от линии фронта. И не надо иллюзий — Киев не остановится, при первой же возможности ударит и по Москве», — пишет в своем канале корреспондент Андрей Медведев.

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