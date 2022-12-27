Бунт «вагнеровцев» под Бахмутом: Пригожин публично набросился на Герасимова 3 27.12.2022, 10:04

7,908

Конфликт между ЧВК «Вагнера» и Минобороны России указывает на ряд проблем в оккупантов.

Боевики ЧВК «Вагнер» публично обматерили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова из-за нехватки боеприпасов. Это указывает на ряд серьезных проблем в рядах российской оккупационной армии, считает военный журналист Юрий Бутусов, о чем он написал в своем Facebook.

«Мегаскандал в военном руководстве России: артиллеристы ЧВК Вагнер матерно оскорбили начальника Генштаба ВС РФ Герасимова из-за отсутствия снарядов, а хозяин ЧВК Пригожин подтвердил подлинность обращения, и добавил, что «заставит» Герасимова действовать, – написал Юрий Бутусов. – Заявление Вагнера записано на фоне пустых снарядных ящиков к гаубице, на позициях под Бахмутом, боевики (вероятно, зэки) ругают высшего российского военачальника Валерия Герасимова последними словами, и, судя по реакции Пригожина, действуют по его указанию, уверенные в своей безнаказанности».

Это, по мнению журналиста, указывает на ряд серьезных проблем в российской оккупационной армии.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".

Prigozhin says he has "nothing to say about this video", essentially endorsing the attack on Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ — Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

Во-первых, считает Бутусов, в российской армии реальный снарядный голод для артиллерии калибра 152 и 122 мм. После истощения складов российская армия стала воевать только теми снарядами, которые выпускает промышленность, а это недостаточно. Более того, за получение снарядов идет острая конкуренция, и, Генштаб ВС РФ в первую очередь распределяет снаряды для кадровых войск, а не для наемников или мобилизованных.

Во-вторых, пишет журналист, Пригожину остро необходима победа – захват Бахмута, чтобы показать, что боеспособность его частной компании выше, чем регулярной российской армии, и получить дополнительные ресурсы, влияние, людей и финансы.

В-третьих, между группировкой Пригожина и Кадырова – владельцами частных армий – и группировкой министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова идет непримиримая борьба. «Пригожин и Кадыров хотели бы убрать Шойгу и Герасимова, и заменить своими ставленниками. Пригожин сам хотел бы занять пост министра обороны, а начальником Генштаба он продвигает командующего войной в Украине генерал-полковника Суровикина. Конфликт давний и непримиримый – фирмы Пригожина неоднократно пытались занять место основного поставщика питания для Минобороны, но каждый раз Шойгу отбивал эти попытки», – пишет Бутусов.

Также, добавил он, это демонстрирует, что Россия утратила абсолютное превосходство в огневой мощи и теперь Украина имеет все возможности, чтобы создать на поле боя огневое превосходство в течение ближайшего года. Война переходит в стадию противостояния промышленных систем – сейчас важно, кто сумеет расширить поставки снарядов и минометных мин, кто больше боеприпасов способен обрушить на врага.

Бутусов считает, что развертывание совместного производства в Европе и в Украине, о котором раннее сообщали, загрузка заказами всех зарубежных производителей снарядов и мин, от США до Пакистана, позволит Украине добиться превосходства над российской оборонной промышленностью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».