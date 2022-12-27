Взрывы в Энгельсе: погибли и ранены десятки военных РФ 9 27.12.2022, 13:11

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Также были повреждены пять стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.

Стали известны новые подробности атаки на авиабазу в Энгельсе Саратовской области, откуда взлетают российские бомбардировщики, наносящие удары по мирным городам Украины.

В результате прогремевших на авиабазе взрывов погибли и ранены десятки российских военных, а также повреждены боевые самолеты РФ, сообщил блогер Владимир Золкин.

По его данным, в результате атаки на авиабазу Энгельс погибли 17 военных РФ, а еще 26 получили ранения.

Кроме того, также были повреждены 5 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.

«Уточнение по аэродрому Энгельс. Повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка (нецензурно, - ред.)», - добавил Золкин.

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