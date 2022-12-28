На Белорусской АЭС произошло облучение персонала 17 28.12.2022, 16:45

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На станции могла произойти авария.

На Белорусской АЭС произошло облучение персонала. Это случилось в апреле 2022 года. Информация о происшествии не опубличивалась.

Судя по сведениям, которыми располагает редакция «Еврорадио», по внутренним каналам о происшествии сообщалось в промежутке от 17 до 29 апреля.

По времени с инцидентом совпал «планово-предупредительный ремонт», на который в конце апреля был остановлен первый энергоблок Белорусской АЭС. Планировалось, что он продлится около 80 дней, за которые будет проведена первая в истории станции перегрузка ядерного топлива.

Однако, вопреки озвученным планам, реактор был заглушен на полгода — его вернули в электросети только 9 ноября.

Как журналисты узнали о происшествии

Из-за «дырки» в работающей в Беларуси системе электронных обращений в госорганы стало доступно содержание нескольких тысяч таких обращений. Среди них журналисты нашли письмо, отправленное в адрес БелАЭС от имени ООО «НефтеХимДиагностика». В графе «Адрес электронной почты заявителя» мы видим адрес filipovets@bk.ru. Роман Олегович Филиповец — директор ООО «НефтеХимДиагностика».

В теме обращения указано: «Заявление — предупреждение об облучении персонала». А в его тексте сказано, что видео момента облучения людей отправлено на электронную почту belaes@belaes.by. Это официальный контактный мэйл администрации БелАЭС.

Система обращений, о которой идет речь, интегрирована в сайты госорганов. В том числе и в сайт БелАЭС. Чтобы отправить обращение, нужно заполнить вот такую форму:

В настоящее время «дырка» закрыта — доступ к содержанию отправленных в госорганы обращений ограничен. Однако обращение в БелАЭС, о котором идет речь, по-прежнему можно найти в веб-архиве.

Чем занимается «НефтеХимДиагностика»

Компания специализируется на обслуживании технологического оборудования и технологических установок на опасных производственных объектах. Она работает по всей территории Беларуси.

Среди видов деятельности, указанных на сайте «НефтеХимДиагностики», — работы по техническому диагностированию технологического оборудования, эксплуатируемого на опасных и потенциально опасных объектах.

Журналисты не нашли прямых связей между Белорусской АЭС и ООО «НефтеХимДиагностика». Однако сотрудники компании действительно могли обнаружить облучение персонала на атомной электростанции. На сайте «НефтеХимДиагностики» сказано, что она в числе прочего обслуживает «Предприятия энергетики Республики Беларусь».

Что говорят на БелАЭС и в «НефтеХимДиагностике»

В инфоцентре атомной станции нам не смогли однозначно сказать, было облучение или нет.

— С запросом работал, наверное, наш цех радиационной безопасности, если был такой запрос. Потому что я сомневаюсь. И какое там облучение могло быть? — спрашивают у нас и предлагают написать официальный запрос по теме.

Журналисты дозвонились до директора «НефтеХимДиагностики» Романа Филиповца. После нашего вопроса об облучении он на некоторое время задумался. А потом попросил связаться с ним позже:

— Не совсем удобно мне говорить. Вы можете мне написать? А я вам отвечу, когда выйду на связь.

Позже он предложил нам встретиться «после НГ и праздников», «подробно все эти вопросы разобрать», «полистать бумаги и все обсудить».

Что могло произойти

Кроме очевидной версии: ЧП в работе атомной станции — нужно рассмотреть и другие. Ведь из обращения неясно, о персонале какой организации идет речь. Облучиться могли не только сотрудники БелАЭС, но и работники самой «НефтеХимДиагностики». Например, во время гамма-дефектоскопии, комментирует ситуацию физик-ядерщик Андрей Ожаровский

Гамма-дефектоскопия — способ поиска дефектов с помощью радиоактивного излучения. Такая диагностика может проводиться на АЭС. А у «НефтеХимДиагностика» есть аттестация на радиографическую дефектоскопию.

— Или облучение могло произойти при работе с нефтяными трубами — на них возможен осадок тория и урана. То есть это не обязательно связано с работой АЭС, — добавляет Ожаровский.

Также пока непонятно, связано ли произошедшее облучение с затянувшимся ремонтом на Белорусской АЭС.

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