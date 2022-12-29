Посол Украины в Беларуси: Лукашенко готовится к войне 29.12.2022, 17:55

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Игорь Кизим

Угроза нападения белорусских войск на Украину будет, пока армия РФ там.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил «Европейской правде», что войска Беларуси и России готовятся к войне.

- Беларусь готовится к войне, и это не секрет. В частности, об этом неоднократно Лукашенко говорил. Вопрос заключается в другом – к какой войне готовится Беларусь? Официальные чиновники говорят, что они собираются «защищаться, и ни на кого не собираются нападать», — сказал Кизим.

Он подчеркнул, что присутствие российских военных в Беларуси — это главный риск. Пока оккупационные войска будут находиться на территории РБ, будет существовать угроза наступления на Украину.

- Но вы же понимаете: когда мы говорим об угрозе со стороны Беларуси, то речь идет не только о белорусской армии. Вторжение 24 февраля произошло с территории Беларуси, хотя это были российские войска. Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси – главный риск. Я говорил. это с самого начала: «Сколько там будут присутствовать войска РФ, столько будет оттуда существовать угроза», — отметил он.

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