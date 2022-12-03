Гайдай: ВСУ успешно продвигаются в направлении Лисичанска и Кременной 3.12.2022, 0:14

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Украинские войска уже очень близки к Кременной.

Вооруженные силы Украины на востоке имеют успехи на Лисичанском и Кременском направлении. Об этом рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

- Самая тяжелая ситуация сейчас со стороны Лисичанска. Территорию Белогоровки стерли с лица земли, но им не удается ее захватить. Что касается Сватовского направлении и Кременной, там ВСУ имеют преимущество, имеют успех, понемногу продвигаются вперед, несмотря на безумное количество врага и техники, которую постоянно подвозят туда, - рассказал Гайдай.

Также он отметил, что на территориях Кременной и Попасной гуманитарная ситуация является ужасной.

- С отоплением и водой огромные проблемы. Есть трагические случаи, когда оккупанты подключают газ к домам, и он взрывается, - добавил Гайдай.

По словам Гайдая, сейчас Старобельск имеет логистическое значение, и после его деоккупации ВСУ будут иметь огневой контроль над всеми стратегическими дорогами Луганской области.

- Это понимает враг, поэтому они там зарываются, ставят треугольники. Огромное количество строительных материалов и техники идет туда, чтобы обеспечить вторую линию обороны, - отметил он.

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