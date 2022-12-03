Разгром войск РФ: генерал ВСУ назвал город-ключ к освобождению Крыма 3.12.2022, 9:58

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Наступление украинской армии разделит российских плацдарм на восточную и западную части.

Украинская армия сможет приступить к освобождению временно оккупированного Крыма после деоккупации Мелитополя. Выход ВСУ на причерноморское и приазовское побережье создаст условия для ударов по флоту РФ.

Генерал-майор ВСУ Сергей Савченко отметил, что наступление украинской армии в направлении Токмака и Мелитополя разделит войска России на восточную и западную части.

При этом он указал, что выход ВСУ на побережье морей даст наносить удары по Керченскому мосту, паромным переправам через Керченский пролив, а также по базам флота РФ в Крыму и Новороссийске. Таким образом, российские войска лишаться возможности бить ракетами по Украине и потеряет логистические возможности.

«Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке», - отметил Савченк

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