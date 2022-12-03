Губернатор Белгородской области РФ «послал» Пригожина с его «линией Вагнера» 1 3.12.2022, 10:09

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«Повару Путина» отказали в строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Власти Белгородской области РФ во главе с губернатором Вячеславом Гладковым наотрез отказались давать структурам одиозного Евгения Пригожина деньги на строительство оборонительных укреплений («линии Вагнера»), пишет «Верстка» со ссылкой на собственные источники в руководстве региона.

Сообщается, что представители «повара Путина» принесли властям Белгородской области проект на несколько миллиардов рублей. Руководство Белгородской области увидело такую сумму и ответило решительным отказом.

По словам источника, теперь пригожинцы строят фортификационные сооружения на границе с Харьковской областью Украины «своими силами».

Авторы «Верстки» пишут, что отказ Пригожину в финансировании может быть связан с тем, что ранее «повар Путина» жаловался на белгородцев: мол, руководители фирм не дают отпуска сотрудникам, желающим вступить в ряды этого ЧВК «Вагнера».

Также сообщается, что губернатор Гладков зол на Пригожина и других подобных ему за то, что те распространяли фейки о том, будто Украина якобы собирается наступать на Белгородщину. Из-за этого руководителю области пришлось успокаивать местное население и даже делать заявления в прессе, что сообщения об атаке ВСУ на Шебекино являются ложными.

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