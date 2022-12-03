Белорусов начали готовить к аварии на БелАЭС с утечкой радиации 3.12.2022, 10:12

Утвержден план «йодной профилактики».

В Беларуси утверждена инструкция о порядке организации и проведения йодной профилактики в случае угрозы или возникновения радиационных аварий. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«Под йодной профилактикой понимается йодное блокирование щитовидной железы путем введения лекарственного препарата стабильного йода (далее — препарат стабильного йода) для предотвращения или уменьшения поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой при угрозе или возникновении радиационной аварии, которая может привести (привела) к выбросу радиоактивного йода. Основным препаратом стабильного йода для проведения йодной профилактики являются таблетки калия йодида. Резервным препаратом стабильного йода является 5% спиртовая настойка йода», — говорится в документе.

Планирование мероприятий по организации и проведению йодной профилактики осуществляется с учетом установленных аварийными планами объектов зон (радиусов) аварийного планирования:

зона предупредительных мер: для Белорусской атомной электростанции радиус — 3 км;

зона планирования срочных защитных мер: для Белорусской АЭС радиус — 15 км, для АЭС, расположенных на территории соседних государств, радиус — 30 км;

радиус расширенного планирования для Белорусской АЭС, а также действующих АЭС, расположенных на территории соседних государств (Ровенская АЭС, Смоленская АЭС), — 100 км.

В документе также указано, что оповещение населения о начале и проведении йодной профилактики осуществляется всеми видами связи и оповещения с привлечением средств массовой информации, а выдача населению препаратов стабильного йода будет проводиться в пунктах выдачи препаратов стабильного йода в заблаговременно определенных местах.

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