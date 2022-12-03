ISW: Украинские войска прорвали фронт возле Кременной 2 3.12.2022, 10:22

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Контрнаступление усилилось по всей линии на этом участке.

Вооруженные силы Украины совершили локальные прорывы фронта на юго-запад и северо-запад от Кременной.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские и российские источники. Указывается, что это произошло 2 декабря.

Отмечается, что по словам известного российского блогера, ВСУ продвинулись в лесах к югу от Кременной и достигли окраин Краснопоповки (примерно 10 км к северо-западу от Кременной). Кроме того, украинские воины усилили контрнаступление по всей линии фронта и в районе трассы Сватово-Кременная.

Также аналитики ISW приводит слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая о том, что украинские силы находятся очень близко к Кременной и даже побывали на подстанции «Кременская» неподалеку от населенного пункта.

В отчете ISW добавляется, что оккупанты продолжили минимальное продвижение в районе Бахмута и вели наступательные действия в районе Авдеевки – Донецка. К западу от Сватово ВСУ и захватчики за прошедшие сутки продолжили вести локальные бои.

По оценке аналитиков, российские войска все еще представляют угрозу украинской энергетической инфраструктуре, несмотря на успех украинской ПВО.

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