Российские таможенники задержали лукашенковскую контрабанду на $1,6 миллиона 4 3.12.2022, 10:36

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Фото: ctu.customs.gov.ru

Водитель фуры пытался сбежать.

Российские таможенники в Смоленской области перехватили крупную партию белорусских сигарет. Об этом сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

Таможенники остановили грузовик для проверки, однако водитель отказался показывать документы на товар и сбежал. Автомобиль с грузом перегнали на склад. Через неделю водитель сам пришел в таможню, после чего товар досмотрели.

Фото: ctu.customs.gov.ru

В грузовике таможенники нашли 1 млн пачек белорусских сигарет без документов и российских акцизных марок. Стоимость партии оценивается в более чем 100 млн российских рублей (1,6 млн долларов).

Фото: ctu.customs.gov.ru

Российские таможенники регулярно перехватывают контрабандные сигареты из Беларуси на большие суммы. Так, 21 ноября они задержали рекордный груз на 4,3 млн долларов. Тогда контрабандным способом пытались ввезти 2,3 млн пачек сигарет без акцизных марок.

Фото: ctu.customs.gov.ru

Российские эксперты оценивают поставки из Беларуси как 92% незаконного оборота сигарет в России.

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