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Лукашисты бросили в карцер активистку «Европейской Беларуси» Елену Лазарчик

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  • 3.12.2022, 11:05
Лукашисты бросили в карцер активистку «Европейской Беларуси» Елену Лазарчик
Елена Лазарчик

Политзаключенная будет там находиться до 4 декабря.

Политзаключенная активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик находится в карцере.

Правозащитникам «Весны» стало известно, что она пробудет там до 4 декабря. Точно неизвестно, когда Елену поместили в одиночную камеру и сколько она там провела.

Сообщается, что Верховный суд оставил приговор Лазарчик в силе — прокурор подал на него жалобу, не исключено, что приговор может быть ужесточен.

Активистку «Европейской Беларуси» приговорили к 8 годам лишения свободы по четырем статьям Уголовного кодекса.

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