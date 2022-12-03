Белорусская железная дорога из-за санкций перестанет продавать билеты? 2 3.12.2022, 11:50

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Прогнозируется сбой в работе информационных систем платформе, совместимой только с оборудованием от IBM.

Белорусской железной дороге грозит прекращение продаж билетов?

Такой вывод напрашивается из-за применения на БелЖД для продажи билетов АСУ «Экспресс» российского разработчика АО «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ВНИИЖТ, принадлежит ОАО РЖД), пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По информации российского издания «Коммерсантъ» на РЖД прогнозируются серьезные проблемы с продажами билетов на международные поезда. Это связано с работой информационных систем РЖД на цифровой платформе, совместимой только с оборудованием от IBM, прекратившей работу с РФ из-за военных действий в Украине.

Интересно то, что зависимость БелЖД от АСУ «Экспресс» прямая и осуществление продаж билетов на поезда без ее эксплуатации в настоящий момент практически невозможна. И этого не изменить в коротком периоде времени. Специалисты много лет обращают внимание руководства БелЖД на такое положение дел, однако все остается по-прежнему, в отличие, например, от Украинских железных дорог, имеющих собственную аналогичную систему продажи билетов.

Отметим, что зависимость информационных систем БелЖД от РЖД существует не только в пассажирском хозяйстве, но и во всех остальных, включая хозяйство перевозок, вагонное, локомотивное.

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