Украинская армия вышла на окраины Кременной и продвигается к Сватово

Украинская армия вышла на окраины Кременной и продвигается к Сватово1
- 3.12.2022, 12:23
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Подмерзшая земля облегчила прорыв российского фронта.
Улучшение погодных условий способствовало новым успехам ВСУ в Луганской области.
Украинские войска, предварительно, прорвались к окраине города Кременная.
Об этом в Telegram сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук 3 декабря.
«ВСУ продолжают активные наступательные действия в районе города Кременная на Луганщине… Враг отступает. ВСУ выходят на окраину Кременной. Одновременно наступление продолжается по трассе Кременная - Сватово в сторону Сватово. Развивают успех», - рассказал политик.
Успехи ВСУ на этом участке подтвердил в Telegram и военкор Богдан Мирошников.
«Сватово - Кременная. Ситуация понемногу начинает меняться. Неплохо подмерзает земля, что способствует активным действиям. ВСУ продолжают давление в направлении Сватово и Кременной. Снова начинают появляться определенные успехи. Орки засели в оборону», - сообщил журналист.
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили о прорыве ВСУ российского фронта на юго-западе и северо-западе от Кременной.