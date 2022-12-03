Пригожин пообещал отправить Рогозина с Донбасса в пластиковом мешке 8 3.12.2022, 13:50

5,110

Главаря ЧВК «Вагнера» заинтересовала натовская форма экс-главы Роскосмоса.

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин назвал поездки экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на Донбасс бесполезными:

«Мы уже видим, как замечательно летают наши спутники и как мы продвинулись в этом направлении. Считаю, что поездки такого рода абсолютно бесполезны и ни к чему позитивному не приводят. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли.

В принципе, подразделения ЧВК «Вагнер» достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК «Вагнер», то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», - цитирует Пригожина ТГ-канал NR.

Ранее СМИ заметили, что экс-куратор российского ВПК Дмитрий Рогозин «воюет против НАТО» в натовской экипировке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».