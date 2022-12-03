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«Уничтожено с огоньком»: под Луганском партизаны перебили поставки врагу на 20 суток

  • 3.12.2022, 14:38
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«Уничтожено с огоньком»: под Луганском партизаны перебили поставки врагу на 20 суток

Бойцы украинского сопротивления подожгли оборудование на железной дороге.

В Луганской области партизаны замедлили процесс своевременной доставки грузов для оккупантов на передовую. Они подожгли важное оборудование, без которого доставка грузов растянется на две-три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, опубликовавшего видео.

Так, по словам Гайдая, местные партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке «Луганск-Лантратовка».

«Кто-то поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) - на участке железнодорожного сообщения «Луганск-Лантратовка» в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено», - рассказал он.

По словам Гайдая, по оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в «ручной режим» управления участком железнодорожного сообщения, и как следствие - исключит возможность своевременной поставки грузов военного назначения к передовым позициям рашистов (ориентировочно на 14-20 суток).

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