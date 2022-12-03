ВСУ ликвидировали российского депутата-коммуниста 3.12.2022, 16:13

Фото: ЕРА

«Народный избранник» променял госаппарат на войну и поплатился за это.

Украинские воины ликвидировали депутата-коммуниста Сергея Голикова из Новосибирской области РФ.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, 37-летний Голиков родился в Сургуте, а последние два года работы отдал госаппарату.

«Народный избранник» Решетовского сельсовета Кочковского района Голиков отправился в зону боевых действий полгода назад. От депутата остались только «рожки да ножки», поскольку так и не удалось найти его фотографии», - написал Комахидзе.

По его словам, у ликвидированного оккупанта есть только два пустых аккаунта в запрещенных социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте».

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