В Китае найдены 5000-летние дома развитой цивилизации 3.12.2022, 16:29

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Археологи обнаружили большое количество культурных реликвий.

В Китае археологи при проведении раскопок в центральной провинции Хэнань обнаружили фундаменты домов, возраст которых превышает 5000 лет. Эти здания экспертами отнесены к культуре Яншао, древнейшей на территории Китая.

Об открытии рассказывает информационное агентство «Синьхуа». Оно было сделано в деревне Яншао, где расположен важный археологический памятник. Культура Яншао считается древнейшей в истории страны. Раскопки в деревне ведутся уже целое столетие, но открытия по-прежнему следуют одно за другим.

На этот раз археологи раскопали руины нескольких домов. Есть предположение, что они составляли комплекс зданий, самое крупное из которых, как уже установлено, обладало утрамбованным земляным полом. Стены тоже были земляными, общая площадь этого комплекса превышала 130 квадратных метров. Согласно выдвинутым предположениям, здания относятся к позднему периоду культуры Яншао.

«Впервые после раскопок в деревне Яншао в 1921 году были обнаружены руины большого дома, - говорит Ли Шивэй из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань, который руководит раскопками. - Подобные находки могут предоставить новые материалы для изучения типов, форм и методов строительства домов в период культуры Яншао».

В Китае археологи при проведении раскопок в центральной провинции Хэнань обнаружили фундаменты домов, возраст которых превышает 5000 лет. Эти здания экспертами отнесены к культуре Яншао, древнейшей на территории Китая.

Кроме того, на этом же участки археологи обнаружили четыре искусственных траншеи и большое количество культурных реликвий, в том числе нефритовый топор, символизировавший, вероятно, военную мощь. Новые открытия говорят в пользу гипотезы о том, что в период Яншао на данном участке могло располагаться крупное поселение с большим количеством жителей. Вероятно, это мог быть густо населенный, по тем временам, процветающий город, который обладал мощными и комплексными оборонительными сооружениями.

По словам Ли, все это имеет большое значение для изучения сложности цивилизационного процесса в бассейне Хуанхэ в доисторический период. Культура Яншао, зародившаяся в среднем течении Желтой реки, считается важным истоком китайской цивилизации. Она широко известна своими передовыми технологиями изготовления гончарных изделий.

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