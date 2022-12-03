ВСУ нанесли мощный удар по колонне оккупантов на Херсонщине 3.12.2022, 17:19

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17 захватчиков ликвидированы, десятки ранены.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить урон путинской армии. В Херсонской области украинские защитники нанесли удар по колонне российских оккупантов.

В результате были ликвидированы 17 захватчиков. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

Также 21 оккупант был ранен. Кроме того, 21 захватчик исчез в неизвестном направлении, то есть дезертировал.

«В результате фейерверка устроенном по одной из колонн российских оккупантов в Херсонской области, ориентировочные потери оккупантов составили: 17 - 200, 21 - 300, военная техника. 21 рашн орк после впечатления исчез (дезертирство) в неизвестном направлении, ведутся поиски. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины», – говорится в сообщении.

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