закрыть
3 декабря 2022, суббота, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь прилетел Сергей Шойгу

17
  • 3.12.2022, 18:16
  • 6,254
В Беларусь прилетел Сергей Шойгу

Цель визита не сообщается.

Сергей Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

О визите в своем твиттере рассказал помощник министра обороны РФ по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Подробности вопросов, которые будут обсуждать, не сообщаются.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны Беларуси, с Минобороны РФ подписан протокол к соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Его смысл пока не озвучен.

При этом командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что защитники Украины готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления союзной группировки войск в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников