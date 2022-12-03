В Беларусь прилетел Сергей Шойгу 17 3.12.2022, 18:16

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Цель визита не сообщается.

Сергей Шойгу прибыл в Беларусь на переговоры с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

О визите в своем твиттере рассказал помощник министра обороны РФ по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Подробности вопросов, которые будут обсуждать, не сообщаются.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны Беларуси, с Минобороны РФ подписан протокол к соглашению о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Его смысл пока не озвучен.

При этом командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что защитники Украины готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления союзной группировки войск в Беларуси.

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