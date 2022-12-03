Шойгу заставил Лукашенко приехать во дворец в выходной день
- 3.12.2022, 19:41
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Фотофакт.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске и встретится с Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал, приближенный к пресс-службе белорусского диктатора.
Ранее Шойгу встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Министры подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении военной региональной безопасности.
Шойгу уточнил, что на территории Беларуси проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей», назначенных в состав региональных войск.
Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что защитники Украины готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления союзной группировки войск в Беларуси.