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Шойгу заставил Лукашенко приехать во дворец в выходной день

  • 3.12.2022, 19:41
  • 2,978
Шойгу заставил Лукашенко приехать во дворец в выходной день

Фотофакт.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл во Дворец независимости в Минске и встретится с Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал, приближенный к пресс-службе белорусского диктатора.

Ранее Шойгу встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Министры подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении военной региональной безопасности.

Шойгу уточнил, что на территории Беларуси проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей», назначенных в состав региональных войск.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что защитники Украины готовятся к адекватному реагированию на фоне накопления союзной группировки войск в Беларуси.

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