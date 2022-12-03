Лукашенко — Шойгу: Готовимся как единая армия 18 3.12.2022, 20:28

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Глава Минобороны РФ и белорусский диктатор говорили о «договоренностях с Путиным».

Александр Лукашенко встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они обсудили подготовку подразделений Беларуси и России, которые находятся у нас в стране, а также поговорили о войне в Украине.

— Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники Союзного государства — смогли отразить любую агрессию, — заявил Лукашенко. — От аптечек медицинских до… Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно.

По словам Лукашенко, именно об этом он договорился с Владимиром Путиным.

— Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили по телефону, на прошлой встрече, — ответил Шойгу.

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