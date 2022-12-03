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Министры обороны Беларуси и РФ подписали протокол, касающийся «безопасности»

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  • 3.12.2022, 20:56
  • 3,368
Министры обороны Беларуси и РФ подписали протокол, касающийся «безопасности»

Его смысл неизвестен.

Министр обороны России в субботу приехал в Минск на «переговоры» в Минобороны Беларуси.

Сообщается, что министр обороны Беларусь, генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу «обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества».

Также они подписали протокол между Беларусью и Россией о «внесении изменений в соглашение между Беларусью и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года».

Отметим, что содержание этих изменений не раскрывается.

Сообщается также, что сразу после подписания документов Шойгу с Хрениным направились во Дворец независимости на встречу с Лукашенко.

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