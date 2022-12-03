Россия несет огромные потери на Донбассе и Юге Украины
- 3.12.2022, 21:03
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Сводка Генштаба ВСУ за вечер 3 декабря.
На Авдеевском и Бахмутском направлениях враг продолжает вести наступление и активно применяет авиацию для поддержки наземных группировок, нанеся 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также осуществив 3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВС Украины. Отмечается, что РФ продолжает нести огромные потери.
Так, 2 декабря в результате огневого поражения района сосредоточения противника в городе Старобельск Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.
В течение 2 декабря, в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, оккупанты потеряли более 270 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.
Также в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.