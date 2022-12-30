Соловьев о погибших в Украине россиянах: Жизнь вообще-то сильно переоценена 19 30.12.2022, 8:57

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Находящийся в глубоком тылу пропагандист порассуждал о «рае».

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что цена жизни россиян слишком завышена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем пропагандистском шоу, когда обсуждалась война в Украине.

«Жизнь слишком переоценена... В конце концов, мы же все попадем в рай. Смерть - это завершение одного земного пути и начало другого. Бояться этого? И чтобы это влияло на твои решения?» - отметил он.

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