ВСУ наступают под Бахмутом: вагнеровцев «кладут пачками» 2 30.12.2022, 10:59

6,962

Россиян отодвинули с их позиций.

В боях под Бахмутом Донецкой области российские оккупанты несут огромные потери. В некоторых подразделениях РФ этот показатель доходит до 40% личного состава.

Один из российских военных, который находится под Бахмутом, рассказал «Важным историям», что после приезда Владимира Зеленского ВСУ стали воевать с новой силой.

«Как будто им какой-то святой воды для храбрости привезли», — говорит оккупант.

По его словам, ВСУ отодвинули россиян с их позиций и продолжают наступать, «иногда удачно».

По словам собеседника, в его подразделении уже около 40% погибших: «Потери есть каждый день».

Вместе с ним воюют и мобилизованные, но большая часть из них уже «200-е и 300-е» (погибшие и раненые). «Реально не уверен, что вернемся отсюда», — говорит военный.

Российский оккупант также рассказал о больших потерях в ЧВК «Вагнера», наемники которой воюют под Бахмутом. По его словам, несмотря на «красивые видосы», которые снимают медиа основателя ЧВК Евгения Пригожина, на самом деле вагнеровцев «кладут пачками». Наемников военный называет «профессиональными боевиками».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».