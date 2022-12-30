Врач рассказал, как улучшить самочувствие после новогоднего застолья 2 30.12.2022, 17:43

Простые советы, которые помогут организму.

Наступила пора новогодних праздников. Врачи говорят о том, что этот период часто негативно сказывается на состоянии здоровья людей. Стоит соблюдать несколько правил, чтобы уберечь свой организм после праздников, сообщает Zakon.kz.

Врач Андрей Тяжельников поделился советами, как помочь своему организму восстановиться после праздников.

Начинать борьбу с последствиями новогоднего застолья эксперт предложил с легкого завтрака, который состоит из фруктов и овощей. В этот прием пищи можно добавить орехи, способные дать необходимую энергию. Из последующих приемов пищи специалист порекомендовал исключить тяжелые и жирные блюда.

Облегчить состояние после вечера с алкоголем могут помочь продукты, содержащие фруктозу. Она содержится, к примеру, в меде. При тошноте Тяжельников посоветовал выпить чай с добавлением имбиря. Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе после бурного вечера.

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