ВСУ сбили на окраинах Бахмута российский Су-34 4.12.2022, 8:37

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Вместе с самолетом из ПЗРК ликвидированы два российских пилота.

3 декабря стало известно о сбитии еще одного военного самолета рф: удар по вражеской технике нанесли возле Бахмута Донецкой области.

Россия потеряла очередной боевой самолет в войне против Украины. В субботу, 3 декабря, украинские пограничники сбили на окраинах Бахмута российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале Андрея Цаплиенко, военного журналиста.

Цаплиенко утверждает, что спецоперацию провели бойцы-пограничники.

Как выяснилось, российский самолет, совершая боевой вылет, опрометчиво оказался рядом с окрестностями Бахмута. Там же находился расчет ПЗРК.

Бойцы ВСУ быстро отреагировали: немедленно произвели выстрел. Самолет армии РФ был уничтожен. Вместе с ним ликвидированы еще два российских пилота.

Отметим, стоимость бомбардировщика Су-34 – около 50 млн долларов. В течение 9 месяцев войны ВСУ подвели 17 таких самолетов. Таким образом, в целом население РФ потеряло за счет сбитых Су-34 850 млн долларов.

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