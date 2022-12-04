Войска РФ бежали под Сватово, бросив танк Т-90М «Прорыв» 2 4.12.2022, 12:58

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Редкий трофей попал к бойцам ВСУ в идеальном состоянии.

ВСУ заполучили новый интересный трофей в боях под Сватово, что на Луганщине. Захвачен танк Т-90М «Прорыв». Украинские военные сняли свой трофей на видео.

Судя по видео, танк удалось захватить в неповрежденном состоянии. «Снимаю отжатый танчик… Т-90… И так будет с каждым, кто придет на нашу землю», - рассказал боец на видео.

Военный обозреватель Александр Коваленко в своем блоге в Telegram отметил, что это уже 14-й по счету Т-90, который ВСУ отобрали у оккупантов в качестве трофеев, и 2-й модификации «Т-90М».

«У Украины танков Т-90 становится больше, чем у некоторых стран их покупавших. Например, Туркменистана», - отметил блогер.

Справка Т-90М «Прорыв» - это новейшая модификация танка «Т-90», которую россияне представили миру в 2018 году. На вооружение ВС РФ они начали поступать в 20-м году. И только год назад в РФ приступили к его серийному производству. «Прорыв» имеет модернизированную башню, систему управления огнем «Калина», улучшенную пушку и динамическую защиту «Реликт».

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