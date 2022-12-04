Названы лучшие автомобили года в Европе 3 4.12.2022, 14:01

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У них всех есть одна общая особенность.

Названы финалисты конкурса European Car of the Year («Европейский автомобиль года»). За победу поборются восемь моделей. Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшее европейское авто года назовут 13 января на автошоу в Брюсселе. Финалистов выбрали из 27 моделей-претендентов, пишет ocus.ua. Примечательно, что абсолютно все они – кроссоверы:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra

Toyota bZ4X

Volkswagen ID. Buzz

Среди претендентов на звание лучшего авто года в Европе – сразу шесть электромобилей, а кроссоверы Kia Niro, Peugeot 408 и Renault Austral доступны в гибридном исполнении (Niro также предложен и в электрическом исполнении).

Премию European Car of the Year вручают с 1964 года. Победителя выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы. В прошлом году из жюри исключили представителей России, а награду получил электрокар Kia EV6.

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