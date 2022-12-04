Названы лучшие автомобили года в Европе

Названы лучшие автомобили года в Европе3
- 4.12.2022, 14:01
- 3,634
У них всех есть одна общая особенность.
Названы финалисты конкурса European Car of the Year («Европейский автомобиль года»). За победу поборются восемь моделей. Об этом сообщается на сайте премии.
Лучшее европейское авто года назовут 13 января на автошоу в Брюсселе. Финалистов выбрали из 27 моделей-претендентов, пишет ocus.ua. Примечательно, что абсолютно все они – кроссоверы:
Jeep Avenger
Kia Niro
Nissan Ariya
Peugeot 408
Renault Austral
Subaru Solterra
Toyota bZ4X
Volkswagen ID. Buzz
Среди претендентов на звание лучшего авто года в Европе – сразу шесть электромобилей, а кроссоверы Kia Niro, Peugeot 408 и Renault Austral доступны в гибридном исполнении (Niro также предложен и в электрическом исполнении).
Премию European Car of the Year вручают с 1964 года. Победителя выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы. В прошлом году из жюри исключили представителей России, а награду получил электрокар Kia EV6.