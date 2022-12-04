ВСУ ликвидировали российского офицера Аплеталина

ВСУ ликвидировали российского офицера Аплеталина2
- 4.12.2022, 21:55
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Оккупанта ликвидировали в так называемой «ЛНР».
В городе Волжском похоронили ликвидированного в Украине офицера, 35-летнего Максима Аплеталина.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.
— Он заканчивал Высшее военное командное училище в Новосибирске, — сообщила жена оккупанта Мария Аплеталина. — Всегда был офицером. Служил в ростовской части — спецназ, разведка. Был командиром роты специального назначения батальона специального назначения. Последнее время он служил в Ставрополе. Его повысили до командира роты и перевели туда.
Аплеталин также принимал участие в сирийской кампании.
— Погиб он 27 ноября на территории «Луганской Народной Республики». Все его ребята живы остались. Он как командир один погиб, — сообщила Мария Аплеталина. — Посмертно его представили к званию Героя России.