ВСУ ликвидировали российского офицера Аплеталина 2 4.12.2022, 21:55

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Оккупанта ликвидировали в так называемой «ЛНР».

В городе Волжском похоронили ликвидированного в Украине офицера, 35-летнего Максима Аплеталина.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.

— Он заканчивал Высшее военное командное училище в Новосибирске, — сообщила жена оккупанта Мария Аплеталина. — Всегда был офицером. Служил в ростовской части — спецназ, разведка. Был командиром роты специального назначения батальона специального назначения. Последнее время он служил в Ставрополе. Его повысили до командира роты и перевели туда.

Аплеталин также принимал участие в сирийской кампании.

— Погиб он 27 ноября на территории «Луганской Народной Республики». Все его ребята живы остались. Он как командир один погиб, — сообщила Мария Аплеталина. — Посмертно его представили к званию Героя России.

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