Зенитчики ВСУ ликвидировали один из лучших экипажей армии РФ2
- 5.12.2022, 8:36
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У экипажа «Бороды» было шесть орденов на двоих.
Вчера, 4 декабря, украинские зенитчики бсили вражеский вертолет Ка-52. Его экипаж был одним из лучших в армии оккупанта. Оба летчика ликвидированы.
Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», вражеским Ка-52 управлял экипаж «Бороды» - «самый результативный экипаж группировки».
Оккупанты в своем паблике уточнили, что экипаж «Бороды» имел шесть орденов Мужества на двоих. После ликвидации оккупантов представили к высшей награде и наивысшему званию Российской Федерации - к золотым звездам героев посмертно.