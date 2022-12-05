Зенитчики ВСУ ликвидировали один из лучших экипажей армии РФ 2 5.12.2022, 8:36

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У экипажа «Бороды» было шесть орденов на двоих.

Вчера, 4 декабря, украинские зенитчики бсили вражеский вертолет Ка-52. Его экипаж был одним из лучших в армии оккупанта. Оба летчика ликвидированы.

Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», вражеским Ка-52 управлял экипаж «Бороды» - «самый результативный экипаж группировки».

Оккупанты в своем паблике уточнили, что экипаж «Бороды» имел шесть орденов Мужества на двоих. После ликвидации оккупантов представили к высшей награде и наивысшему званию Российской Федерации - к золотым звездам героев посмертно.

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