Литовские пограничники рассказали, как белорусы в гидрокостюмах переплывают Неман 5.12.2022, 9:27

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Многие из них ищут убежища.

Литовское телевидение LRT опубликовало большой репортаж о ситуации на белорусско-литовской границе и миграционном кризисе. Командир пограничного контрольно-пропускного пункта «Капчяместис», расположенного на стыке границ Беларуси, Польши и Литвы, Альгис Киселюс отметил, что, помимо мигрантов, границу пытаются пересечь также и граждане Беларуси. Как правило, они спасаются от репрессий.

«В основном через Неман прибывают белорусы в гидрокостюмах. Если мы не замечаем, они сами ищут власти, ищут убежища. Чаще всего они предъявляют какие-то документы, свидетельствующие о том, что они осуждены, но это решение суда еще не вступило в законную силу», — сказал Киселюс.

Чаще всего речь идет о преследовании за комментарии в интернете. Как рассказал пограничник Валдас Юдзявичюс, один из беглецов показал постановление суда, из которого следовало, что его осудили за комментарий «с таким головастым президентом, как А. Лукашенко, нам еще далеко до Вашингтона».

Литовские пограничники допрашивают белорусов, запрашивающих убежище в Литве, принимают у них документы и далее передают другим службам. Решение о предоставлении убежища находится в компетенции Департамента по миграции МВД. Пограничники встречали бегущих из Беларуси людей разного возраста, в том числе студентов и «руководителей театров».

«В последних случаях белорусы говорили, что пытались уехать в Грузию, но их не выпускали, поэтому они оставались в России несколько месяцев, но уехать оттуда больше никуда не получалось. В итоге, как рассказал белорус, его жена и дочь уехали в Калининград, а оттуда в Польшу, просят убежища, а он сам пытается здесь получить убежище», — рассказал одну из историй Киселюс.

В целом в «Капчяместисе» отмечают снижение миграционного потока через границу. Если в 2021 году здесь были задержаны 2700 мигрантов, то в этом году задержали 250 человек. Снижение потока литовские пограничники связывают с возведением заграждений Польшей и Литвой, а также распространением сведений о них в среде мигрантов. Системы наблюдения также позволяют пограничникам быстрее реагировать на попытки нарушения рубежа, они прибывают на место, и часто мигранты отказываются от планов, возвращаясь вглубь территории Беларуси.

Мигранты пытаются использовать лестницы, чтобы преодолеть забор. По словам пограничников, задержанные рассказали, что смогли заказать такую лестницу через такси за 250 долларов. Также пограничники подозревают белорусские службы в помощи мигрантам, но доказать это сложно: люди в масках повреждают ограждение, чтобы обеспечить проход мигрантов.

«Есть подозрение, что это белорусские пограничники: офицеры входят в лес, а оттуда выходят переодетые люди в масках», — сказал Киселюс.

Оперативные контакты между погранслужбами двух стран сейчас отсутствуют. Ранее, по словам Киселюса, белорусские пограничники отказывались общаться с литовскими пограничниками, ссылаясь на угрозу пандемии COVID-19, а позже, когда начался миграционный кризис, Беларусь вообще перестала выходить на связь.

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