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СМИ: Украинские дроны атаковали российскую авиабазу в Саратовской области

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  • 5.12.2022, 9:47
  • 19,120
СМИ: Украинские дроны атаковали российскую авиабазу в Саратовской области

Повреждены два самолета Tу-95.

Российское издание ASTRA сообщает об успешной атаке украинских дронов на российскую авиабазу в Энгельсе Саратовской области.

Два самолета Ту-95 повреждены. Двое военных МО РФ ранены

По данным источников издания, атака произошла сегодня утром, 5 декабря. Неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу на авиабазе «Энгельс-1».

На днях украинские СМИ сообщали о вылетах в Украину самолетов Ту-95 именно с аэродрома в Энгельсе.

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