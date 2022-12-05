СМИ: Украинские дроны атаковали российскую авиабазу в Саратовской области

СМИ: Украинские дроны атаковали российскую авиабазу в Саратовской области30
- 5.12.2022, 9:47
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Повреждены два самолета Tу-95.
Российское издание ASTRA сообщает об успешной атаке украинских дронов на российскую авиабазу в Энгельсе Саратовской области.
Два самолета Ту-95 повреждены. Двое военных МО РФ ранены
По данным источников издания, атака произошла сегодня утром, 5 декабря. Неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу на авиабазе «Энгельс-1».
На днях украинские СМИ сообщали о вылетах в Украину самолетов Ту-95 именно с аэродрома в Энгельсе.