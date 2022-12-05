В Беларуси заметили эшелон с российскими ЗРК «Тор»
- 5.12.2022, 11:10
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Зафиксировано более 13 единиц военной техники.
Очевидцы засняли на видео эшелон с российскими ЗРК «Тор». Ролик снят рядом с Крупками Минской области. Дата съемки неизвестна, но на кадрах уже снег.
На записи видны не менее 13 единиц военной техники, в том числе ЗРК «Тор».
Напомним, ранее стало известно о переброске «Тор-М2» из России в Беларусь. Он включал не менее 15 ЗРК «Тор-М2» и 10 единиц инженерной техники.
По информации сообщества, это не последний воинский эшелон с грузом такого типа.