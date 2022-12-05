Воздушные силы Украины о взрывах на аэродромах в РФ: А кто это сделал? 5 5.12.2022, 11:48

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иллюстрационное фото: m.rg.ru

Ироничный комментарий от представителя ВСУ.

Сегодня утром дроны атаковали российский аэродром в Саратовской области. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. В сумме повреждены три самолета. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродромах в РФ:

— А кто это сделал? Хлопок на аэродроме Энгельс. Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые.

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