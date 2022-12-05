закрыть
5 декабря 2022, понедельник, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Воздушные силы Украины о взрывах на аэродромах в РФ: А кто это сделал?

5
  • 5.12.2022, 11:48
  • 12,088
Воздушные силы Украины о взрывах на аэродромах в РФ: А кто это сделал?
иллюстрационное фото: m.rg.ru

Ироничный комментарий от представителя ВСУ.

Сегодня утром дроны атаковали российский аэродром в Саратовской области. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. В сумме повреждены три самолета. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал взрывы на аэродромах в РФ:

— А кто это сделал? Хлопок на аэродроме Энгельс. Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников