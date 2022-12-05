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Германия стремится стать гарантом безопасности Европы

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  • 5.12.2022, 14:06
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Германия стремится стать гарантом безопасности Европы
Олаф Шольц

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ хочет стать гарантом безопасности Европы. В своей статье для Foreign Affairs он отметим, что именно такого шага от страны ожидают союзники.

Он также подчеркнул, что Берлин будет делать все возможное, чтобы укрепить мировой порядок в соответствии с уставом Организации объединенных наций (ООН). Безопасность, благополучие и демократия Германии зависят от соблюдения общих правил, добавил канцлер ФРГ.

- Поэтому Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, как этого ожидают наши союзники, возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем, - отметил немецкий канцлер.

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