ЧВК «Вагнера» изменила тактику боя под Бахмутом 5.12.2022, 15:03

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Но оперативность ВСУ не позволяет достичь желаемых результатов.

Российские войска пытаются любыми методами захватить Бахмут, поэтому меняют тактику боевых действий. Враг пытается действовать малыми группами. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, российские наемники пытаются проникнуть в украинские позиции малыми группами.

«Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично изменять тактику. В частности, на Бахмутском направлении подмечаем, что ЧВК «Вагнера» создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточено, чтобы максимально быстро доходить до наших позиций и пытаются проникнуть в окопы», – пояснил он.

Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать врага и предусматривать такие действия оккупантов.

«Мы отслеживаем эти изменения, у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по существу онлайн видим поле боя. Уже знаем, как нам легче отследить врага», – добавил спикер.

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